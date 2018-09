Lucky loser à Roland Garros et l'US Open, Bemelmans a signé jusqu'ici une saison empreinte de quatre participations aux Majeurs. C'est la seconde fois qu'il parvient pareille entreprise dans sa carrière.

A l'occasion d'un passage à Anvers avant de repartir sur la route des tournois, il s'est confié sur sa saison, son futur, la Coupe Davis ou encore les jeunes de demain.

Après Saint-Pétersbourg, le gaucher de 30 ans s'envolera pour la tournée asiatique avec Chengdu, Tokyo et Shanghai dans le viseur. Toujours par la case qualif' mais avec le sourire, son positivisme et un flegme sans pareil.





Comment vous sentez-vous avant d'attaquer la saison indoor?



"J'ai bien récupéré de l'US Open, je me sens affûté, bien physiquement. Contre Munar (Ndlr: défaite au premier tour en cinq sets), j'ai vraiment souffert dans des conditions inhumaines. Mais là, je suis frais et serein, mon bon parcours au Challenger de Chicago en est la preuve. J'ai perdu contre le vainqueur du tournoi en quarts (Ndlr: Denis Istomin)."





Quels sont vos objectifs d'ici la fin de la saison ?



"Mon but est de clôturer la saison dans le Top 100. Il me manque pour cela entre 150 et 200 points, ce qui signifie que je dois réaliser un gros coup dans un tournoi pour y parvenir. Je sens bien la balle pour l'instant et suis confiant que c'est possible."





A l'aube de la dernière ligne droite, quel bilan tirez-vous de cette saison ?

"Par rapport à l'an dernier, (...)