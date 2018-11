Les fans aux Antipodes n’attendent que le feu vert pour s’enflammer et élever ce jeune homme au rang d’icône.



Mais ils pensaient déjà tenir l’héritier de Pat Rafter ou de Lleyton Hewitt avec Bernard Tomic, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis. Tous trois auraient pu voir très grand, mais ils ont surtout brillé par leurs dérapages et leurs coups de colère.



Alex de Minaur n’appartient pas à la catégorie de ces bad boys en manque de buzz éphémères. Il veut défrayer la chronique par la palette de coups qui sortent de sa raquette. (...)