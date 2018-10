"J’ai dû me retirer des tournois de Tokyo et Shanghai en raison d’une intense douleur au coude droit. Cette douleur est réapparue il y a déjà plusieurs semaines et elle s’est récemment aggravée. J’ai maintenant plus d’informations sur cette blessure qui s’avère être un œdème osseux. J’ai besoin d’au moins un mois pour récupérer. C’est pourquoi je suis triste d’annoncer que je dois mettre un terme à ma saison."

David Goffin s’est fendu d’un long message sur Facebook pour confirmer une nouvelle crainte depuis quelques semaines.

Cette fin de saison anticipée n’est pas sans conséquences pour celui qui est encore le 11e meilleur joueur à l’ATP. Il n’aura pas été en mesure de respecter le programme démentiel qu’il s’était concocté et qui devait le mener de Chicago à Paris en passant par Shenzhen, Tokyo, Shanghai, Anvers et Bâle.