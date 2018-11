Marc Grosjean démis de ses fonctions, David Gevaert a pris le relais le 26 octobre à Virton. Il a franchi le cap d’entraîner dans la partie sud de la Belgique, encouragé par une famille qu’il voit moins mais qui le soutient.

"J’ai besoin d’un environnement favorable pour bien travailler. C’est le cas ici", affirme cet ancien coach de l’Antwerp.

Monsieur Gevaert, votre arrivée à Virton a surpris beaucoup de monde. Avez-vous hésité à quitter la région gantoise, Nazareth précisément ?

"Naturellement. Mon épouse connaît mon ambition qui est celle d’entraîner au plus haut niveau possible. Oui, je suis très ambitieux. Par le passé, l’opportunité s’était présentée d’entraîner à l’étranger. Cela ne me disait rien. J’ai accepté l’offre de Virton."