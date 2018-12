Il suffit de se rendre à Rocourt pour l’observer : le cœur du RFC Liège bat plus fort que jamais. Les sponsors se bousculent, les tribunes restent très bien garnies et l’ambiance demeure toujours joviale. Rencontre avec Alain Pappaert, le chef d’orchestre du marketing liégeois.

À voir le boarding du terrain A, on se doute que vous êtes heureux ?

"Quand je suis arrivé en avril 2016, il y avait cinq panneaux et, à présent, tout le pourtour est complet. C’est évidemment une énorme satisfaction, mais j’ai aussi et surtout la chance de travailler pour un club qui a conservé toute son identité et une image très forte. Le produit plaît. C’est aussi un club sain dans sa gestion et cet aspect est primordial aux yeux des partenaires."

Vous avez sciemment évoqué le mot partenaire plutôt que sponsor…

"Tout à fait, car j’essaie de tisser un réel lien avec nos annonceurs. Lors du premier contact, je n’arrive jamais avec une offre formatée. J’écoute et je propose ensuite un package adapté à leurs besoins et à leurs envies. J’ai aussi veillé à faire revenir d’anciens partenaires historiques, tout en fidélisant ceux qui ont soutenu le club quand il était en difficulté."