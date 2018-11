Ce samedi 8 décembre, au Palais 12, Montasar Mechri est bien décidé à prendre sa part de lumière. Le boxeur de 23 ans, qui a débuté "vers l’âge de 10 ans" sous les ordres de Bea Diallo à Ixelles, veut montrer à ce dernier qu’il a raison de croire en lui et de le placer à l’affiche de ses organisations. Ne cachant pas son ambition de "devenir un jour champion du monde", le Belgo-Tunisien disputera, face à l’expérimenté Evariste Kabongo, son cinquième combat pro lors de l’événement baptisé "The Night of the Untouchable",

"Ce sera aussi mon deuxième combat depuis mon retour en Belgique", précise Montasar Mechri, qui a dû abréger une aventure au Canada pour raisons familiales. "Mon papa étant tombé malade, je suis revenu pour aider ma maman du mieux possible. Et parallèlement à cela, je suis déterminé à faire mon trou, ici, en Belgique et à boxer dans les plus grandes organisations du pays. Je suis convaincu d’avoir un grand avenir."