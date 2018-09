Après Tubize, Charles Chapelle vit désormais sa passion avec Molenbeek



Le docteur Charles Chapelle, on l’a connu comme entraîneur du White Star il y a quelques années mais aussi et surtout comme médecin du sport. Jusqu’à la saison dernière, c’est au sein du noyau pro de l’AFC Tubize qu’il exerçait sa profession. Une aventure qui a pris fin il y a quelques semaines mais qui lui a permis de rebondir au RWDM, un club qu’il avait déjà connu par le passé.

Docteur Chapelle, ce retour au RWDM, c’était pratiquement un passage obligé pour vous ?

"Revenir au RWDM, c’est un peu comme si la boucle était bouclée puisque j’ai eu l’occasion d’y travailler à l’époque d’Ariël Jacobs et Daniel Renders. Une époque très amusante de laquelle j’ai gardé beaucoup de contacts. L’accueil que j’ai reçu était très amical et agréable et j’ai constaté que je connaissais encore beaucoup de supporters de l’époque de mon premier passage. Ils n’ont d’ailleurs pas beaucoup changé et l’ambiance est toujours aussi belle."

