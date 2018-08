Drazen Brncic et Dante Brogno n’ont pas que leurs initiales en commun. Ils partagent également le goût du travail bien fait. Avant de nouvelles retrouvailles, les deux entraîneurs se livrent. Avec leurs doutes et leurs convictions. Entretien croisé.





Comment s’est déroulée votre préparation et êtes-vous satisfaits du noyau à votre disposition ?

Drazen Brncic : "Avec quelques pépins physiques dans mon groupe, dont la blessure de Nicolas Timmermans, ce qui ne me ravit vraiment pas. Quant à mon groupe, j’estime qu’il nous manque encore au moins deux profils (un médian et un avant). J’ai besoin de joueurs capables de nous renforcer immédiatement."

Dante Brogno : "Malheureusement, on a déploré plusieurs blessés et les conditions de travail, avec cette canicule, n’ont pas été optimales. Les organismes ont trinqué. Au niveau du mercato, nous avons terminé et nous devrons atteindre nos objectifs avec ce noyau."