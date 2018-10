Autres sports Simone Biles, icône de la gymnastique, encense notre compatriote: "Nina Derwael est vraiment incroyable !" Laurent Monbaillu

Simone Biles, la gymnaste la plus titrée de l’histoire des championnats, voit une jeune Belge se dresser sur sa route pavée d’or.



Pour son premier grand rendez-vous, depuis son retour à la compétition, sur la route des Jeux de Tokyo 2020, Simone Biles a fait forte impression à Doha. Première place du concours général à la sortie des qualifications et première place dans trois des quatre agrès : seul les barres asymétriques ont échappé à la domination de la petite mais robuste Américaine, en course pour un total de six médailles d’or cette semaine à l’Aspire Dome. Et quelle est l’athlète qui l’a privée de la tête de la compétition aux barres ? Bingo ! Nina Derwael, la Trudonnaire de 18 ans, double championne d’Europe en titre et médaillée de bronze lors de la dernière édition des championnats du monde, en 2017, à Montréal. (...)