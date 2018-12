Dans une semaine, Ryad Merhy affrontera l’Américain Samuel Clarkson à Charleroi.

Quand nous le retrouvons au Fight Off, le centre d’entraînement de Wavre où il aime se préparer à l’abri des regards, Ryad Merhy est déjà prêt à en découdre avec son sparring-partner ukrainien. Un gaucher, comme l’adversaire américain que notre compatriote affrontera le 15 décembre à Charleroi, Samuel Clarkson, pour le gain de la ceinture WBA International. Quelques rounds d’échanges musclés plus tard et un décrassage seul face au sac de frappe, le poids lourd-léger se pose. Les bras perclus de tensions, "comme après chaque sparring", sourit-il. "Je dois apprendre à vivre avec ce petit problème."

Qu’avez-vous travaillé spécifiquement durant cette séance ?

(...)