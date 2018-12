Sébastien Chaigneau, bien qu’affichant 46 printemps au compteur et une vingtaine d’années de pratique du trail au plus haut niveau, tient encore la comparaison face à la relève. Le Français a aussi gardé une passion intacte de sa discipline et de la montagne en général. Une sortie en sa compagnie dans les Dolomites a suffi pour déceler son amour de la nature et sa soif de partage. Bien que venu sur place dans le cadre du "The North Face Festival" organisé par son sponsor, celui qui prend véritablement des allures de bouquetin une fois qu’il s’élance à l’assaut de dénivelé positif a fait le déplacement par pur plaisir, se comportant en véritable électron libre et allant aisément à la rencontre des passionnés. Malgré un palmarès long comme un bras sur lequel on trouve notamment deux podiums sur l’UTMB, Sébastien Chaigneau s’émerveille, avec intelligence, devant chaque représentant de la faune ou de la flore qu’il rencontre sur les hauteurs. Ce ne sont pourtant pas les sorties qui manquent dans son quotidien. "J’ai une charge d’entraînement assez lourde, mais bien calibrée, mesurée et variée en fonction de la saison et des objectifs", nous explique-t-il en partageant quelques foulées. "Cette planification me permet de bien récupérer et, donc, de pouvoir augmenter les effets positifs de l’entraînement. Cela va de pair avec à une saine alimentation." Quelques mots qui ont ouvert notre appétit. Rencontre.

(...)