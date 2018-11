Le manque de clarté et le froid ne poussent pas les coureurs à enfiler leurs baskets en cette période de l’année. On vous livre quelques astuces pour passer au mieux les prochains mois.

L’été indien appartient bel et bien au passé. Le froid s’installe et les journées sont de plus en plus courtes. Et le récent changement d’heure renforce encore ce constat. Un contexte qui ne pousse pas naturellement le coureur à enfiler ses baskets pour aller s’entraîner.

La saison froide ne doit cependant pas rimer avec hibernation, sous peine de courir après sa forme tout le reste de l’année. Il ne faut néanmoins pas forcer si la motivation fait quelque peu défaut. Il y a en effet moyen de la traverser de bien des manières. On vous livre ici quelques trucs et astuces pour affronter l’automne et l’hiver tout en restant actif.