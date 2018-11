Quel citadin n’aime pas les parcs urbains ? Après avoir goûté à des centaines de kilomètres autour du Cinquantenaire et des autres parcs bruxellois, nous avions déjà testé Phoenix Park, ce lieu emblématique de Dublin et deuxième plus grand parc urbain au monde. Un paradis pour les runners qui nous a fait ouvrir grand les yeux par sa taille et donc sa capacité à faire varier les tracés et les paysages. Central Park, à New York, répond aux mêmes attentes. Mais au carré ! Incontestablement le summum du running en ville.

(...)