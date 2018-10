Faire du vélo ou courir, pourquoi choisir ? De plus en plus de runners alternent leurs entraînements à pied avec un petit tour à bicyclette. On vous explique en quoi cela est bénéfique.



Pour éviter la surcharge

Les marathoniens et ultra-traileurs suivent souvent des programmes stricts qui nécessitent au minimum quatre séances de course par semaine, sans compter un ou deux passages par la salle de sport pour un travail de renforcement musculaire.



(...)