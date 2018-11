Ces chaussettes hautes ou ces manchons recouvrant les mollets ont leurs adeptes et leurs détracteurs. Alors nous avons testé le produit pour démêler le vrai du faux.

Si vous croisez un jour pendant votre running un coureur avec des chaussettes hautes, ne pensez pas qu’il profite d’une pause entre deux matches de football. Il n’est en effet pas question de look mais de compression des mollets. Mais dans quel but ? Car la compression dans la course à pied a ses adeptes et ses détracteurs.

Tout d’abord, il existe des articles de compression pour tout le corps. Des hauts, des cuissards ou des manchettes qui ont pour objectif d’améliorer le maintien musculaire. Ensuite, il existe des chaussettes et des manchons pour les mollets qui peuvent être utilisés aussi bien pendant l’effort qu’en phase de récupération.