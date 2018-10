La Diagonale des fous, qui débute ce dimanche 18 octobre sur l’île de la Réunion, est l’une des courses les plus prestigieuses au monde comme en atteste l’inscription à son palmarès des deux plus grandes stars mondiales de la scène ultra-trail à l’heure actuelle : le Français François Dhaene et l’Espagnol Kilian Jornet. Avec ses 165 kilomètres de pistes escarpées et ses 9.600 mètres de dénivelé positif, cette épreuve ne s’offre décidément pas à n’importe qui.