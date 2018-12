Le Français, sédentaire jusqu’en 2010, vit aujourd’hui de la course à pied.

Casquette a l’envers, barbe imposante et corps à moitié tatoué, Yoann Stuck, 35 ans, n’a pas le profil typique d’un coureur à pied. Une différence qu’il cultive, tout comme sa condition physique pour continuer d’agrémenter son palmarès qui mentionne, par exemple, une 2e place à l’Ecotrail de Paris ou une 3e place sur le 6 000 D. Yoann Stuck n’est pas le traileur le plus talentueux de France ni le plus connu des amateurs de la discipline. Mais le personnage vaut assurément le détour.

"On me demande souvent si je vis du running", glisse-t-il en guise d’intro sur les réseaux sociaux où il est omniprésent.

(...)