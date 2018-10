François D’Haene a entouré de longue date dans son agenda le Grand Raid de La Réunion, dont la 26e édition débutera ce jeudi sur le coup de 22 h. Le Français, absent cette année sur un UTMB qu’il a déjà décroché à trois reprises, est de retour sur une épreuve plus connue sous le nom de Diagonale des Fous et qui s’impose aux yeux des amateurs comme un des plus beaux ultras au monde avec ses quelque 160 km pour 10.000 mètres de dénivelé positif à travers des paysages à couper le souffle.



(...)