La nature est sa véritable passion. La course à pied lui a permis de la côtoyer au quotidien. Fernanda Maciel, l’une des icônes du trail mondial, était destinée à vivre à São Paulo ou Bela Horizonte, mégalopoles brésiliennes, après avoir grandi au sein d’une famille modeste passionnée par les sports de combat qu’elle a elle-même pratiqués plus jeune. Mais, dotée d’une volonté aussi forte que son caractère, l’athlète du Team The North Face affiche un parcours à la réussite insolente qui fait d’elle l’une des figures incontournables de l’ultra trail mondial.

À 38 ans, celle qui a rejoint les Pyrénées espagnoles pour y vivre à Anserall, un petit village de 40 habitants au milieu des montagnes, continue, malgré son récent abandon lors de l’UTMB alors qu’elle jouait pour le podium, à ajouter des lignes sur un CV mentionnant notamment des succès sur le réputé Lavaredo ou la Transgrancanaria. Mais Fernanda Maciel, si elle fut pour nous diablement difficile à suivre lors de la sortie que nous avons eu la chance de partager avec elle lors du Mountain Festival 2018 organisé par son sponsor principal dans les Dolomites à la fin du mois de juillet, ne peut se résumer à la championne qu’elle est.