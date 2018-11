À l’approche des fêtes de fin d’année, beaucoup de coureurs rêvent que le Père Noël leur apporte une montre connectée. Mais choisir celle qui vous convient n’est pas toujours aisé. Pour vous aider, on vous propose cette semaine un comparatif entre deux des meilleures et des plus populaires montres actuellement disponibles sur le marché grand public : la Garmin Fenix 5 et la Suunto Spartan Ultra. On est ici dans du haut de gamme donc, avec un prix qui l’est tout autant. Mais rien n’empêche de rêver en cette période de l’année…