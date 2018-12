A respectivement 65 ans et 70 ans, Léa Walravens et Daniel Tinck continuent à courir en couple.

Des couples partageant la même passion pour la course à pied, on en croise de temps à autre dans les pelotons ou sur les chemins d’entraînement. Mais des couples qui continuent à courir ensemble au-delà de 60 ans, c’est bien plus rare. Et pourtant, c’est ce qui unit Daniel Tinck (70 ans) et Léa Walravens (65 ans).

Deux amateurs de course à pied aux parcours bien différents. "J’ai couru 4-5 ans après mon service militaire et puis, en 1971, je me suis inscrit au CABW où Noël Lévêque était déjà présent. À l’époque, je faisais du 800 m et du 1500 m, avant de tout arrêter pour diverses raisons. Et puis, à l’âge de 60 ans, à la suite d’un pari avec des collègues de bureau, j’ai repris le chemin de la course à pied, avec les 20 Km de Bruxelles comme objectif. Comme j’ai battu les plus jeunes, j’ai décidé de reprendre les entraînements et les courses avec le Nac. Depuis, j’ai participé à cinq marathons, dont celui de Paris", débute Daniel Tinck.

