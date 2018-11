Dans le grand complexe du Club La Santa de Lanzarote, on peut la croiser à la salle de musculation, sur la piste d’athlétisme ou dans la piscine. Quand elle n’est pas partie faire une sortie à vélo, l’une de ses disciplines alternatives de prédilection. Emma Plasschaert est partout... sauf dans son bateau. Pour elle, c’est l’heure du renforcement physique avant de retrouver la compétition et les manches de Coupe du Monde. L’Ostendaise a changé de dimension depuis son titre de championne du monde en Laser Radial en août dernier, à Aarhus, et cela se ressent dans son discours, dans ses attitudes. Comme si le départ d’Evi Van Acker l’avait soudain libérée.

