Au lendemain de son titre aux barres, la Limbourgeoise a terminé 4e à la poutre

Les Championnats du Monde de gymnastique artistique se sont achevés ce samedi, à Doha, par les victoires de Ri Se Gwang (saut de cheval), de Zou Jingyuan (barres parallèles) et d’Epke Zonderland (barre fixe), chez les hommes, et par celles de Simone Biles (sol) et de Liu Tingting (poutre) chez les femmes.

