Autres sports Mérite sportif 2018: Nina Derwael, choisie à l’unanimité Laurent Monbaillu

Comme on pouvait s’y attendre, le jury du Trophée national du Mérite sportif n’a pas mis beaucoup de temps pour délibérer, ce jeudi matin, au Cabinet du bourgmestre de Bruxelles.



Un nom se dégageait, en effet, au bout de cette année particulièrement faste pour le sport belge : celui de la gymnaste Nina Derwael qui, quelques jours après avoir remporté le première titre mondial de l’histoire de la discipline pour la Belgique, a donc fait main basse sur le prix le plus prestigieux décerné chez nous.



La championne d’Europe et du monde de gymnastique se dit "incroyablement honorée". (...)