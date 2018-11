Une médaille d’or aux barres asymétriques et deux quatrièmes places, au concours général individuel et à la poutre : tel est l’exceptionnel bilan des championnats du monde 2018 de Nina Derwael. À moins de deux ans des Jeux olympiques de Tokyo, la Limbourgeoise de 18 ans a marqué l’histoire et les esprits à Doha où elle s’est hissée parmi les toutes meilleures gymnastes au monde. Sa suprématie aux barres fait d’ores et déjà d’elle une candidate affirmée à l’or olympique au Japon.

"Mais pas question pour moi de me reposer sur mes acquis", insiste l’ambitieuse Nina, rentrée au pays ce dimanche. "Il va falloir travailler encore parce que les autres filles vont tout faire, de leur côté, pour gommer leur retard."

Voici donc les grands axes de travail pour notre compatriote dans les prochains mois.

