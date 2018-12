Delfine Persoon et Femke Hermans sont peut-être à l’aube d’écrire une belle page d’histoire de la boxe belge ce samedi 8 décembre. L’une et l’autre disputent, en effet, un championnat du monde majeur : la première, championne WBC des légers en titre, défendra son bien à domicile, à Ardooie, face à la Kenyane Judy Waghutii ; la seconde s’attaquera, à Carson (Californie), aux titres WBC, WBA et IBF des poids moyens détenus par l’invaincue Claresse Shields.

Ajoutez à cela la ceinture IBO des poids mouche convoitée par Sanah Jae, ce même soir à Bruxelles, et la ceinture WBF (plus anecdotique) détenue par la Flandrienne Oshin Derieuw, et vous obtiendrez un programme susceptible de faire entrer la Belgique parmi les pays les mieux représentés sur la scène mondiale en matière de boxe féminine !

"En tant que président de la Fédération royale belge, je ne peux que me féliciter de voir plusieurs de nos boxeuses s’illustrer, explique Willy Bosch. Et tout particulièrement Delfine Persoon et Femke Hermans qui détiennent actuellement des ceintures mises en jeu par les plus grandes fédérations mondiales. Il est vrai que la densité est moindre chez les femmes et que l’on accède plus rapidement à un championnat du monde mais Femke est allée chercher sa ceinture à l’étranger, ce qui est très significatif. De manière plus générale, on peut remarquer que la qualité de nos boxeuses est de plus en plus élevée ces dernières années, et c’est un motif de fierté."

Pour autant, on parle ici de femmes qui sont âgées respectivement de 28 et 33 ans. "C’est vrai mais il n’est pas rare de voir des boxeuses poursuivre leur carrière jusqu’à 35, 36 ans, voire davantage, poursuit le dirigeant. Quant aux éléments d’avenir, (...)