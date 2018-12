Autres sports Lecluyse brasse du bronze: "Il a fallu se surpasser" Laurent Monbaillu

Trois finales mondiales et une médaille historique sur 200 m, ce dimanche, pour clore la compétition.



Avec une troisième place en 200 m brasse et deux 7esplaces en finale du 50 m et du 100 m brasse respectivement, Fanny Lecluyse quittera la Chine avec une mention "excellent" ce lundi.



(...)