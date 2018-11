Les uns mettront en avant ses qualités pugilistiques, son sens inné du spectacle et son rôle de trouble-fête chez les poids lourds ; les autres préféreront retenir de lui des déclarations outrancières (misogynes, homophobes...), de graves addictions ayant mis sa vie en danger et un contrôle positif entachant sa carrière. Tyson Fury est sans doute tout cela à la fois : un condensé explosif d’excentricités qui attise la curiosité et redonne vie à une catégorie reine restée trop longtemps sous le joug glacial de la fratrie Klitschko. (...)