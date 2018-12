Une mise en scène soignée, des DJ assurant l'animation musicale, un défilé de mode, de la danse, des artistes en représentation et des champions à la hauteur de l'événement : la boxe a effectué un retour flamboyant dans la capitale, ce samedi soir, dans un Palais 12 semblant taillé pour ce genre d'événement.

Bea Diallo et son équipe avaient vu les choses en grand pour la date du 8 décembre et les spectateurs en ont eu pour leur argent. Il n'aura finalement manqué que la cerise sur le gâteau avec des succès sportifs qui ont boudé Mohamed El Marcouchi et Sanae Jah dans les combats principaux.

(...)