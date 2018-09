Son sac de sport sur le dos, Lola Mansour arrive au centre sportif du Blocry, à Louvain-la-Neuve, où nos équipes nationales, seniors et juniors, préparent leurs prochains objectifs. Il est 14 heures, mais il n’y a personne dans le dojo !

Et pour cause… Les entraînements sont prévus de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures. "Je ne me sentais pas bien ce matin !", explique Lola . "Encore une violente migraine… J’ai demandé si je pouvais venir m’entraîner seule avec Nicole Flagothier, entre les deux séances. Je n’avais pas envie de passer encore une journée. J’ai déjà perdu assez de temps comme ça !"

Victime d’une commotion cérébrale le mercredi 21 février, à l’entraînement national, Lola n’a donc toujours pas (...)