Judo Charline Van Snick, tournée vers le sommet pour se ressourcer G. B.

Van Snick a traversé l’île de La Réunion sur 160 km avant son retour sur les tatamis.



Plus ou moins deux mois se sont écoulés depuis la défaite de Charline Van Snick pour le bronze mondial, à Bakou. Battue par la Française Buchard, la Liégeoise n’avait pas trouvé la récompense de ses efforts ni confirmé ses deux excellents résultats estivaux, à Zagreb (3e) et à Budapest (2e). Le tout au cours d’une longue et intense préparation, mais aussi au moment d’un changement de cap sur le plan de son encadrement.



(...)