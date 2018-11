Ce combat, cette finale, en -81 kg, le (petit) monde du judo belge l’attendait avec une véritable impatience. Comme une apothéose à ce National 2018 où tous les favoris se sont imposés. Et ce premier face-à-face entre Matthias Casse et Sami Chouchi a tenu ses promesses.

Intense, indécis, leur affrontement fut digne d’une finale européenne ou mondiale. Si la victoire (et le titre) est revenue à l’Anversois, il y a un autre vainqueur : notre judo ! Tous deux lancés dans une course effrénée à la qualification olympique, Casse et Chouchi ne se sont pas dérobés. Au contraire, ils ont rempli, ce samedi, à Anvers, leur devoir national avec une envie et une passion communes.

Au terme d’une finale spectaculaire, après 3,40 min en prolongations, Matthias a fini par renverser Sami. Les deux hommes sont alors tombés dans les bras l’un de l’autre car la rivalité sur le tatami n’empêche pas l’amitié en dehors. La preuve par ce geste, encore, de l’Anversois quand il prit et leva le bras du Bruxellois pour saluer le public.

(...)