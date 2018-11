Matthias Casse attend Sami Chouchi chez lui, à Anvers, en - 81 kg.

Ils seront presque tous là ! À l’exception de Toma Nikiforov, sacré pour la première fois l’an dernier, de Benjamin Harmegnies, présent à neuf reprises (pour six titres) entre 2007 et 2017, et de… Charline Van Snick, dont la dernière apparition date de 2011, tous les ténors du judo belge s’aligneront au National, ce samedi, à Anvers.