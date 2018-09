Judo Benjamin Harmegnies, quatre mois après son malaise cardiaque: "Je n’ai plus enfilé mon kimono" Guy Beauclercq

Le samedi 28 avril, Benjamin Harmegnies a été victime d’un malaise cardiaque.



"Plus ou moins deux heures après mon combat, perdu, face au Bosnien Sadikovic, j’ai ressenti une douleur à la poitrine. Mais elle est passée et je ne me suis pas inquiété. Puis cette douleur est revenue […], j’ai passé un électro, lequel a révélé une anomalie. À partir de là, tout s’est emballé. Ils ont appelé l’ambulance et je me suis retrouvé à l’hôpital où on a évoqué une crise cardiaque."



Il est heureux que Benjamin Harmegnies ne soit pas du genre à se laisser abattre. (...)