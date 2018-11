{{1}}



Sophie Wilmès, de quelle manière la Loterie Nationale aide-t-elle le Comité Olympique belge ?

"Tout d’abord, il faut savoir que les décisions de subsides se font annuellement, sauf en ce qui concerne le COIB pour lequel on a décidé en 2017 de garantir l’octroi des subsides jusqu’en 2020, afin de permettre au comité d’avoir la certitude d’avoir des subsides pour l’entièreté de leur programme jusqu’aux Jeux de Tokyo. C’est très important qu’une organisation comme ça ait la certitude de pouvoir financer de bout à bout leur saison qui va durer quatre ans. Tous les ans nous nous engageons à leur donner 1,8 million € pour leur fonctionnement et l’année précédant les JO ainsi que l’année des Jeux, nous donnons une enveloppe pour couvrir les frais de fonctionnements supplémentaires. À titre d’exemple, aux derniers JO de Rio, on a donné 300 000 € en plus en 2015 et 2016."

(...)