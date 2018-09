C’est l’histoire un peu folle d’un jeune habitant d’Yvoir. En 2012, à l’âge de 16 ans, cet espoir cycliste, plusieurs fois champion provinciale et deux fois champion de Wallonie, a perdu l’usage de ses jambes, après un accident de vélo pendant un entraînement. L’étape la plus difficile de sa carrière Louis Toussaint l’a transformée en défi, avec un mental d’acier : "J’ai vraiment pris cet accident comme une nouvelle course, comme un nouveau challenge."



(...)