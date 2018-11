La DH a réuni Jolien D’hoore et Dirk Van Tichelt lors du stage du Team Belgium à Lanzarote. Nos deux médaillés de bronze à Rio, respectivement en cyclisme sur piste et en judo, sont tournés vers Tokyo 2020. “Et pourquoi pas une deuxième médaille ?”

Ils étaient deux. Deux médaillés (de bronze) présents à Lanzarote en cette semaine de stage olympique. À mi-chemin entre Rio 2016 et Tokyo 2020, nous avons réuni la cycliste Jolien D’hoore et le judoka Dirk Van Tichelt, respectivement âgés de 28 et 34 ans, pour évoquer leur brillant passé et se projeter vers un avenir qu’ils espèrent radieux.

Jolien, vous rappelez-vous du moment où Dirk a gagné sa médaille à Rio ?

"Etant donné que je devais encore entrer en lice moi-même, je n’ai pas pu suivre parfaitement toutes les disciplines mais j’ai bien sûr appris que Dirk avait remporté le bronze, qu’il était super content et toute la délégation avec lui ! C’est motivant de savoir que d’autres sportifs belges sont montés sur le podium. Greg (Van Avermaet) m’avait mis sa médaille d’or dans les mains, c’était impressionnant ! Et ça stimule énormément. Je me suis dit : ‘pourquoi pas moi ? Je dois en être capable aussi’ . Ça donne confiance en ses moyens."

Et vous, Dirk, conservez-vous un souvenir de la médaille de Jolien ?

(...)