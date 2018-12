Ce vendredi 14 décembre, Armand Marchant fête son 21e anniversaire. De quelle manière ? "Oh, moi j’espère aller skier !" lance-t-il sur le ton de la boutade. Après 707 jours de doutes, de frustration et d’efforts, depuis son terrible accident du 7 janvier 2017 à Adelboden aux conséquences dramatiques pour son genou gauche, le Liégeois a faim de ski. Fin novembre, il est remonté pour la première fois sur les spatules. Et ce jeudi, nous l’avons retrouvé plein d’enthousiasme dans le complexe Snow Valley, dans le Limbourg, où il effectue un petit stage de reprise de trois semaines.

(...)