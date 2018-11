JO - Team Belgium A la rencontre de notre deux de couple (aviron): "Nous avons intérêt à pouvoir nous supporter" Laurent Monbaillu

Médaillés de bronze aux Mondiaux, Tim Brys et Niels Van Zandweghe dévoilent les secrets de leur complémentarité.



L’un est né à Gand il y a 26 ans, l’autre a vu le jour à Bruges quatre ans plus tard. Tim Brys et Niels Van Zandweghe (140 kg ensemble) composent aujourd’hui le deux de couple – la seule catégorie représentée en poids légers aux Jeux olympiques – le plus performant du pays. Un tandem qui a prouvé cette saison, avec une médaille de bronze mondiale et un succès final en Coupe du Monde, qu’il pouvait être sacrément ambitieux. Seul le podium des championnats d’Europe leur aura échappé, de très peu.



(...)