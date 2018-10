Serge Reding n'a pas l'aura d'un Eddy Merckx, d'un Jacky Ick ou d'un Paul Van Himst. Pourtant, l’haltérophile ardennais fut l’un des plus grands sportifs belges du XXe siècle, dans une discipline certes confidentielle en nos contrées. Pendant quelques années, Serge Reding sortit son sport de l’anonymat, par ses records du monde et d’Europe, ses titres et, surtout, sa médaille d’argent olympique. C’était le 19 octobre 1968, il y a cinquante ans, à Mexico. Ce jour-là, le natif d’Auderghem élevé à Herbeumont entra dans l’histoire du sport belge. La sienne prit fin mystérieusement, à Manille, un jour de 1975. Retour sur un destin tragique, mais exceptionnel...

(...)