Habituellement, Florent van Aubel ne voyage pas léger. L’attaquant au large sourire emporte dans ses valises un bout de sa famille. Ses parents, son frère et sa petite amie l’accompagnent volontiers aux Jeux olympiques, à une Coupe du monde, aux championnats d’Europe, en World League ou encore au Champions Trophy.

À Bhubaneswar, le récent Stick d’or a laissé sa famille à l’aéroport de Zaventem. "En général, nous sommes là. Nous ne ratons jamais un dimanche de hockey non plus. Le voyage était fort long", confie Ivan van Aubel, son papa. "En plus, il n’y a rien à voir à Bhubaneswar. Nous aimons agrémenter nos voyages de quelques visites."

Néanmoins, le téléphone chauffe régulièrement entre la Belgique et l’Inde. La famille van Aubel ne manque pas de regarder les rencontres et de refaire le match ou d’écouter l’artiste via Whatsapp.

(...)