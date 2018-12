Hockey Simon Gougnard, l'homme aux quatre poumons Jean-François Jourdain avec Belga

"On s'est fait surprendre durant les premières minutes, avant de bien revenir dans la partie", explique Simon Gougnard, grand travailleur dans l'entre-jeu et buteur samedi contre l'Afrique du Sud lors de la dernière rencontre des Red Lions en phase de groupes de la Coupe du monde de hockey en Inde. "Il est clair que cela ne peut plus se passer maintenant que nous allons rentrer dans la phase finale avec élimination directe", ajoute le médian du Waterloo Ducks, élu homme du match par la fédération internationale.