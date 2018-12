Les Red Lions ont passé leur soirée de dimanche à regarder leur futur adversaire.

D’abord, la vaine tentative de la Malaisie de prendre un point à l’Allemagne (ce ne fut pas loin puisque les Malaisiens ont eu un pc pour égaliser à 1 min 51 du coup de sifflet final !), ce qui les aurait fait rencontrer les Belges, puis en assistant à la démolition méthodique du Pakistan, malgré un premier quart-temps hésitant, par les Néerlandais. "C’est vrai qu’on a failli changer d’adversaire alors qu’on était déjà tous prêts dans notre tête à affronter le Pakistan", constate Simon Gougnard, couronné homme du match contre l’Afrique du Sud par la FIH (et par les commentateurs belges aussi). "Mais, finalement, c’est le scénario auquel tout le monde s’attendait. Les projecteurs sont désormais braqués sur notre prochain adversaire et on ne regarde pas plus loin."

(...)