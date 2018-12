Les Teutons n’ont plus gagné de trophée depuis 2013 mais restent redoutables.

Longtemps, l’Allemagne a paru un mur infranchissable à nos Red Lions. Elle gagnait à chaque fois ou concédait parfois un match nul. Jusqu’à ce jour béni d’août 2007 à Manchester, où les Belges se qualifièrent pour les Jeux en battant l’Allemagne à sept secondes de la fin sur une déviation de Jérôme Truyens. Le but le plus important de l’histoire du hockey belge et le début de son ère moderne.

Les complexes sont donc partis, mais s’imaginer que nous en avons désormais fini avec les Allemands relèverait de l’utopie. Ils ne se privèrent pas de nous le rappeler en 2013 à Boom, où ils gâchèrent la fête en nous battant en finale 1-3 après avoir été menés au repos.

(...)