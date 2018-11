Hockey Marc Coudron : "Un stade national à Bruxelles en mars 2020" Thibaut Vinel

Au début de son premier mandat en 2005, Marc Coudron ne voyait pas l’utilité d’utiliser des deniers publics pour financer un stade national. Treize ans plus tard, il est déterminé à faire aboutir ce grand chantier dans les plus brefs délais car il reconnaît une urgence en la matière. "Le hockey a tellement évolué que nous avons besoin de ce stade", confirme le président de l’ARBH en évoquant deux modèles architecturaux qui trouvent grâce à ses yeux : le Wagener Stadium d’Amstelveen et la Lee Valley de Londres.



