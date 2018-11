Ils s’offrent trois rencontres à domicile, avec un match de gala programmé ce dimanche contre les Pays-Bas.

Plus qu’onze jours et les Red Lions s’envoleront déjà pour l’Inde, où ils disputeront la Coupe du monde à Bhubaneswar du 28 novembre au 16 décembre. Mais avant cela, notre équipe nationale a encore rendez-vous avec son public, devant lequel elle n’a plus évolué depuis bien longtemps, ce week-end et encore mercredi prochain au White Star. Samedi, ce sera contre l’Irlande à 14 h. Dimanche, contre les Pays-Bas à 15 h et enfin mercredi, contre la France à 20 h.

"D’autres équipes préfèrent disputer des mini-tournois, mais nous avons opté pour trois matchs à domicile car cela nous permet de mieux contrôler nos activités entre chaque rencontre", explique le sélectionneur Shane McLeod, à la tête des Red Lions depuis trois ans.

(...)