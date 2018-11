Les joueurs de hockey n’aiment pas trop se déplacer en Inde. Le pays est, à juste titre, réputé comme dangereux au niveau sanitaire. Pourtant, tout est mis en œuvre pour que nos hockeyeurs y courent un minimum de risques. Entretien à bâtons rompus avec le physiothérapeute de l’équipe, Julien Rysman.

Pourquoi les gens sont-ils régulièrement malades en Inde ? Y a-t-il des bactéries spéciales dans ce pays ?

"Premièrement, le niveau d’hygiène de ce pays est connu pour être particulièrement bas. On sait qu’il est directement proportionnelle au PIB par habitant, soit 7 fois plus bas qu’en Belgique, mais aussi au climat tropical, où chaleur et humidité font bon ménage avec la prolifération de germes en tout genre. Pour nous, les Européens, la mortalité due aux maladies infectieuses fait partie du passé. Pourtant, d’après l’OMS, on déplore un retour et un maintien de certaines maladies qu’on croyait disparues. En Inde précisément, les épidémies de dengue et de chikungunya sont en hausse alarmante : plus de 3 millions de nouveaux cas par an de dengue et une hausse de 400 par an pour le chikungunya . C’est énormé !"

D’où viennent ces maladies ?

"Elles sont transmises par (...)