Les Red Lions entameront leur Coupe du monde à Bhubaneswar en disputant le match d'ouverture le mercredi 28 novembre, à 17h locales (12h30 en Belgique), contre le Canada.

Ce ne sera que la sixième participation (sur 14 possibles) de l'équipe belge, qui n'a encore jamais réussi, comme nous allons le voir, un résultat probant dans cette compétition.

La Coupe du monde de hockey est une création plutôt récente. Sa première édition remonte à 1971, à une époque où son homologue de football existait déjà depuis 41 ans ! Au début, elle était organisée tous les deux ans, les années impaires. Mais dès 1978, on passa à un rythme plus classique d'une fois tous les quatre ans, les années paires (non olympiques). Ce qui fait que les Coupes du monde de football et de hockey sont toujours disputées la même année.

1973 : un bon premier tour, puis plus rien

(...)