Il faudra un score énorme aux Belges pour espérer gagner la poule. Et à quoi bon ?

La nette victoire, plutôt inattendue si l’on se réfère à ce que les deux équipes avaient montré en match d’ouverture, de l’Allemagne sur les Pays-Bas (4-1) a bouleversé les données de la poule C, celle où évoluent les Belges. Désormais, il est acquis (sauf surprise planétaire et défaite de l’Allemagne contre la Malaisie) que la première place du groupe des Belges débouchera sur un match contre les Pays-Bas, et non contre l’Allemagne comme on le pensait. On allait écrire comme on l’espérait, mais le match de mercredi est venu précisément rappeler que l’Allemagne, c’est tout sauf un client.

Shane McLeod le sait aussi.

(...)