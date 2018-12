On appréhendait quelque peu cette confrontation après le début plutôt lent des Belges dans le tournoi. Mais il n’y a pas eu match. Les Red Lions ont livré le match quasi parfait - on écrit quasi, parce que la perfection n’est pas de ce monde - et montré de manière éclatante la différence qu’il y a entre le 3e et le 13e mondial.

Appliqués dès le coup d’envoi - ils forcèrent déjà un pc après 25 secondes - les Lions firent ce qu’ils avaient dit qu’ils allaient faire: